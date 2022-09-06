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Общество6 сентября 2022 12:50

Молодой уроженец Бабаевского района погиб на Украине

Известие поразило родных и земляков бойца
Евдокия САХАРОВА

На Вологодчину пришла похоронка с Украины. Погиб 22-летний уроженец поселения Вепсское национальное рядовой Виктор Парамонов. Трагедия произошла 3 сентября.

Виктор проходил службу водителем-гранатомётчиком в отделении связи взвода связи мотострелкового батальона Таманской дивизии. Глава района Юрий Парфенов написал: «От имени жителей Бабаевского района и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка».

За проявленную храбрость представили к «Ордену мужества» посмертно.