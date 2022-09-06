Молодой уроженец Бабаевского района погиб на Украине

На Вологодчину пришла похоронка с Украины. Погиб 22-летний уроженец поселения Вепсское национальное рядовой Виктор Парамонов. Трагедия произошла 3 сентября.

Виктор проходил службу водителем-гранатомётчиком в отделении связи взвода связи мотострелкового батальона Таманской дивизии. Глава района Юрий Парфенов написал: «От имени жителей Бабаевского района и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка».

За проявленную храбрость представили к «Ордену мужества» посмертно.