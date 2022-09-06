На Вологодчине дачников предупреждают о первых ночных заморозках

В конце недели в Вологодскую ожидаются ночные заморозки.Вся первая декада месяца по температурному режиму окажется ниже нормы на 3-4 градуса.

Первые отрицательные значения минимальной температуры местами возможны уже в ночь на четверг с 7 на 8 сентября, а также в последующие две ночи - на 9 и 10-е сентября. Об том предупреждает Вологодский ЦГМС. Временами возможны небольшие и умеренные дожди.

К 8 сентября погода улучшится, осадки прекратятся. Из-за прояснения и увеличится вероятность ночных заморозков.