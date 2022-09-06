В День знаний гаишники не позволили пьяному дедушке забрать внуков из череповецкой школы

В День знаний пьяный водитель собирался забрать внуков из школы. Однако ему не позволили сделать это гаишники.

Об инциденте сообщает пресс-служба областного УМВД. В День знаний, 1 сентября, около полудня, у школы № 10 капитан полиции Евгений Димов обратил внимание на автомобиль "Шевроле Нива". Водитель так неаккуратно припарковался, что заехал на бордюрный камень.

Во время общения с водителем госавтоинспектор почувствовал запах алкоголя. Он предложил пройти медосвидетельствование. Прибор показал, что мужчина нетрезв. В отношении 62-летнего мужчины за управление транспортным средством в состоянии опьянения был составлен административный материал, а машину отвезли на спецстоянку.

О судьбе внуков не сообщается.

Напомним, 1 сентября запрещено продавать алкоголь, но в данном случае это не сыграло никакой роли.