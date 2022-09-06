Череповчанин купил поддельные деньги через Интернет и попался

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Череповчанин купил в Интернете фальшивые деньги, расплачивался ими в магазинах, но попался. Житель Череповца в феврале этого года приобрел на сайте анонимных покупок фальшивки - копии банковских билетов Центрального банка РФ номиналом 2 000 рублей образца 2017 года в количестве 5 штук. Подделки были хорошего качества - продавцы не могли распознать, что это фальшивки, когда он оплачивал товары в торговых точках. Однако сотрудникам полиции поступила информация о приобретении местным жителем фальшивых купюр. Череповчанин был задержан с поличным - при выходе из магазина.

Началось следствие. Действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст. 186 УК РФ как хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

Позже мужчина сел на скамью подсудимых, с предъявленным ему обвинением согласился. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, череповецкий городской суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.