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Общество6 сентября 2022 11:04

30-летний череповчанин погиб на Украине за две недели до окончания контракта

У Андрея Колесова остались маленькие дети
Иван Чухнин
У Артема Колесова остались маленькие дети. ПРО Вологодская полиция, ВКонтакте.

У Артема Колесова остались маленькие дети. ПРО Вологодская полиция, ВКонтакте.

На Украине погиб череповчанин. 30-летний старший сержант Артем Колесов получил ранения 4 сентября в районе села Мыловое Херсонской области. Они стали смертельными.

Артем Колесов родился в Череповце, окончил школу №29 и индустриальный колледж. В последние годы жил в городе Луге Ленинградской области. У солдата осталась жена и дочери 2 и 5 лет. Герой награжден медалью «Участник военной операции в Сирии».

Череповчанин проходил службу по контракту с прошлой осени. Срок истекал 16 сентября этого года. Однако судьба распорядилась по-иному: воин погиб при исполнении обязанностей в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает официальный сайт города металлургов со ссылкой на военкомат Череповца.