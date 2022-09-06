30-летний череповчанин погиб на Украине за две недели до окончания контракта

У Артема Колесова остались маленькие дети. ПРО Вологодская полиция, ВКонтакте.

На Украине погиб череповчанин. 30-летний старший сержант Артем Колесов получил ранения 4 сентября в районе села Мыловое Херсонской области. Они стали смертельными.

Артем Колесов родился в Череповце, окончил школу №29 и индустриальный колледж. В последние годы жил в городе Луге Ленинградской области. У солдата осталась жена и дочери 2 и 5 лет. Герой награжден медалью «Участник военной операции в Сирии».

Череповчанин проходил службу по контракту с прошлой осени. Срок истекал 16 сентября этого года. Однако судьба распорядилась по-иному: воин погиб при исполнении обязанностей в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает официальный сайт города металлургов со ссылкой на военкомат Череповца.