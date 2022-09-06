В Череповце трамваи маршрута №8 простояли два часа из-за обрыва проводов

В Череповце просят откликнуться очевидцев обрыва трамвайных проводов. Как сообщает официальный сайт города, ЧП случилось на перекрёстке улиц Комсомольской и Вологодской вечером 5 сентября. Там оборвали провода. И трамвайный маршрут № 8 не функционировал целых два часа.

По предварительной информации, провода оборвал эвакуатор. Об этом говорят свидетели, однако камер наблюдения в этом районе нет, поэтому просят водителей откликнуться и поделиться записями, чтобы детализировать, что же именно произошло.

Пресс-секретарь МУП «Электротранс» Анна Байкова просит всех очевидцев передать имеющуюся информацию в группу «Электротранса» ВКонтакте.