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Общество6 сентября 2022 9:07

В Череповце трамваи маршрута №8 простояли два часа из-за обрыва проводов

Очевидцев просят поделиться информацией - как произошла авария
Иван Чухнин

В Череповце просят откликнуться очевидцев обрыва трамвайных проводов. Как сообщает официальный сайт города, ЧП случилось на перекрёстке улиц Комсомольской и Вологодской вечером 5 сентября. Там оборвали провода. И трамвайный маршрут № 8 не функционировал целых два часа.

По предварительной информации, провода оборвал эвакуатор. Об этом говорят свидетели, однако камер наблюдения в этом районе нет, поэтому просят водителей откликнуться и поделиться записями, чтобы детализировать, что же именно произошло.

Пресс-секретарь МУП «Электротранс» Анна Байкова просит всех очевидцев передать имеющуюся информацию в группу «Электротранса» ВКонтакте.