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Общество6 сентября 2022 8:55

В Вологде отопительный сезон начнется с 7 сентября

Жильцы могут выбирать - подключиться к теплу или повременить
Иван Чухнин

О начале и особенностях нынешнего отопительного сезона в Вологде рассказал мэр Сергей Воропанов на своей странице в социальных сетях.

"Подписал постановление о начале отопительного сезона с 7 сентября. Жилые дома будут подключаться к отоплению по заявке УК или ТСЖ. Управляющие организации должны ориентироваться на температуру в квартирах вологжан и их обращения. У кого холодно - того подключат в ближайшее время, у кого комфортно - могут повременить с заявками", - сообщил Сергей Воропанов.

Проблема в том, что синоптики обещают нестабильную погоду: от +12...+14 градусов днем, до 0 ночью. Местами не исключены и ночные заморозки с температурой до - 2 градусов. Одновременно разные дома имеют разные тепловые характеристики - некоторые дома уже выстыли при такой погоде. Поэтому многие вологжане рады возможности выбора. Ведь электрические обогреватели - могут быть и небезопасными, и весьма затратными.