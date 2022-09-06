В Вологде и Череповце отопительный сезон начнется по заявкам жильцов

Необычно власти решают проблему с началом отопительного сезона в Вологодской области. Вологжане должны сами решить, когда подключать тепло в их доме.

В Вологде уже начали подключать к теплу социальные объекты. Что касается жилых домов, то мэр Сергей Воропанов сказал: «Жилые дома будут подключаться к отоплению по заявке УК или ТСЖ. Управляющие организации должны ориентироваться на температуру в квартирах вологжан и их обращения. У кого холодно — того подключат в ближайшее время, у кого комфортно — могут повременить с заявками».

Отопительный сезон в Вологде стартует 7 сентября.

А в Череповце подписано распоряжение о начале периодического протапливания. Вот что пояснил мэр Череповца Вадим Германов: «Нововведение позволяет начинать отопительный сезон в тех домах, жильцам которых уже холодно. За последние несколько дней мы получили сотни сообщений от череповчан. Одни просят включить батареи немедленно, другие — не включать, потому что дома и так тепло. Если подписать сейчас традиционное постановление о начале отопительного сезона, это обяжет все без исключения дома открыть задвижки и пустить теплоноситель. Новый документ оставляет выбор: холодно — включайте, жарко — не включайте». Такой документ появился в городе впервые. В ближайшие несколько дней советам домов предстоит определиться со своей позицией, а уже с 8 сентября можно подавать заявки на подключение тепла.