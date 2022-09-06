Из общежития череповецкого медколледжа эвакуировали студентов

Студентов Череповецкого медицинского колледжа эвакуировали из-за пожара. Возгорание прошло в общежитии - там загорелся холодильник одного из жильцов. Происшествие случилось около 16 часов 5 сентября на пятом этаже Северного корпуса. В этот момент в общежитии находились не все жильцы. Внутри находился 141 человек. Они были оперативно эвакуированы.

Как сообщает областной Департамент здравоохранения, пламя сумели потушить самостоятельно. Однако приехавшие на место пожарные провели контрольное тушение. Из-за сильного задымления закопчен коридор и 3 комнаты. Причины случившегося предстоит установить - экспертизу проведут сотрудники Госпожнадзора,