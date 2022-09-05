В Череповце учительница математики не стала ломать судьбу студентке, укравшей у нее деньги

Первокурсница в Череповце украла у математички деньги, дело дошло до суда. Но кража произошла еще а апреле 2022 года. Учащаяся 1-ого курса колледжа зашла в кабинет математики для разговора с преподавателем. Так как там никого не оказалось, студентка решила подождать. А увидев на столе мобильный телефон, взяла его. На телефоне девушка заметила сообщения мобильного банка со сведениями о наличии на счете денежных средств. И не удержалась.

Используя онлайн-банк девушка дважды перевела деньги со счета учительницы своим знакомым. В итоге она украла 7 600 рублей. Чтобы замести следы, информацию о денежных операциях студентка из телефона удалила.

Преступление было легко раскрыто. В итоге действия подсудимой попали под п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ - кража с банковского счета. Девушке грозило до 6 лет колонии.

Дело дошло до суда. В судебном заседании студентка полностью признала свою вину.

А преподавательница на заседании походатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой в связи с примирением сторон. Череповецкий городской суд ходатайство удовлетворил, прекратив уголовное дело.