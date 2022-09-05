Машина с пенсионерами разбилась на трассе Вологда-Можайское

В Вологодском районе в ДТП попала иномарка с пожилым водителем. Об этом сообщает ОГИБДД по Вологодскому району. 5 сентября в 15 часов на автодороге Вологда-Можайское погибла женщина.

«74-летний водитель за рулем «Шкода Октавия» ехал в Вологду со стороны Норобова. Мужчина не справился с управлением и выехал в кювет, где врезался в забор. В результате аварии погибла 71-летняя пассажирка, водитель получил переломы и ушибы», - сообщает телеграмм газеты «Маяк».

На месте аварии работали все экстренные службы города, проводится проверка, и выясняются все обстоятельства смертельного ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.