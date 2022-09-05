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Общество5 сентября 2022 16:19

Поездов Череповец-Москва станет меньше

А поезд на Петербург из Вологды будет ходить в прежнем режиме
Иван Чухнин

Вдвое сокращено количество рейсов поезда Череповец — Москва. Количество рейсов поезда Череповец — Москва сократилось вдвое.

Согласно расписанию, поезда между Череповцом и Москвой до 5 сентября курсируют ежедневно, но далее они будут отправляться из Москвы по понедельникам, средам и пятницам, а из Череповца — по вторникам, четвергам и воскресеньям. К радости череповчан, петербургское направление сокращения пока не затронули. Поезд «Белые ночи» между Вологдой и Санкт-Петербургом остался ежедневным. И, кстати, те, кто часто ездят, жалуются на периодические трудности с билетами.