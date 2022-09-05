В Вологодской области обнародовали календарь школьных каникул

В Вологодской области обнародовали расписание школьных каникул на учебный год 2022-2023 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Школам рекомендуется обеспечить проведение каникул в следующие сроки:

осенние каникулы — с 31 октября по 6 ноября 2022 года; зимние каникулы — 29 декабря 2022 года по 11 января 2023 года; весенние каникулы — с 27 марта по 2 апреля 2023 года; дополнительные каникулы для первоклассников — с 20 по 26 февраля 2023 года. В общей сложности школьники будут отдыхать месяц: неделю осенью, две недели зимой и ещё одну неделю весной. Для первоклассников предусмотрены также дополнительные семидневные каникулы в феврале. Кстати, хотя календарь носит рекомендательных характер, все школы обычно его придерживаются.