Стало известно об одном сгоревшем и троих пострадавших в ДТП с ГАЗелями на обходе Вологды

Фото: ВКонтакте, "ПРО полиция. Вологодская область".

Сайт КП-Вологда 5 сентября сообщал о ДТП на обходе Вологды у Марьинского. В Вологодской области столкнулись и загорели две ГАЗели. Стало известно, что один человек сгорел заживо, трое пострадали.

Авария произошла около 16 часов на 24-м километре обхода, недалеко от заправки.

На место выехали сотрудники ГИБДД, пожарные и спасатели. По предварительной информации, один человек погиб, трое получили различные травмы.

По информации районного отдела ГИБДД, одна «Газель» стояла и высаживала пассажиров. Как сообщалось, это были дорожники, прибывшие на работу. В машину врезалась другая «Газель» под управлением 52-летнего мужчины. В результате столкновения оба автомобиля вспыхнули. Погиб 35-летний пассажир, 38-летний водитель и пассажиры 19 и 23 лет пострадали. Все они находились в ехавшей машине.