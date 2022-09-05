Вологжане легли в сентябрьскую ложбину холода

В Вологодскую область прибыл холодный арктический воздух, лежащий в высотной ложбине холода на высоте более 5 км. Вся неделя с 5 по 11 сентября ожидается прохладной.

На серьезное потепление вологжанам рассчитывать не приходится, но 8 сентября синоптики пророчат приход антициклона с юго-запада. Погода улучшатся, осадков не будет. Однако, из-за прояснений есть вероятность ночных заморозков. Об этом сообщили в Вологодской ЦГМС.

В ночь на четверг можно заметить отрицательную температуру. Днем ожидается не выше +10..+13. В этом году выдалось холодное начало осени.