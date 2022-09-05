Главврача Грязовецкой больницы подозревают в крупной взятке от подрядчика

Фото: Грязовецкая ЦРБ ВКонтакте.

Главного врача Грязовецкой центральной районной больницы подозревают в получении крупной взятки от фирмы ООО "Антарес". Прокуратура города Вологды проверила деятельность компании, которая торгует медоборудованием. Следствие считает, что Антарес дала главврачу Грязовецкой ЦРБ взятку для того, чтобы больница выбирала подрядчиком именно ее.

Прокуратура Вологодской области сообщает: «Установлено, что в ноябре 2021 года менеджер по продажам ООО „Антарес“, действуя в интересах представляемого ей юридического лица, передала главному врачу БУЗ ВО „Грязовецкая ЦРБ“ денежные средства в размере 345 тыс. рублей в качестве вознаграждения за заключение и последующее исполнение государственных контрактов на поставку медицинских изделий (оборудования)».

За незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица фирма получила штраф 1 млн рублей. Представитель коммерческой организации к уголовной ответственности не привлекалась, т.к. оказала активное содействие в расследовании.

В отношении главврача уголовное дело рассматривается в суде.