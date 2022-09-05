В Череповце на парковке задержали 15-летнюю школьницу за рулем Лады

В городе металлургов сотрудники ГИБДД остановили подростка за рулем «Лады Калины». На парковке на улице Матуринской правоохранители заметили легковушку, совершавшую неловкие маневры. На водительском кресле находилась 15-летняя школьница.

С девочкой в машине находился отчим. Он пояснил, что обучал ее навыкам вождения. Однако сотрудникам ГИБДД такое объяснение не понравилось. Они составили протокол за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав. Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, информацию об инциденте передали в отдел по делам несовершеннолетних.