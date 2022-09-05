Охотник в Череповецком районе провалился в болото и не смог выбраться самостоятельно

Фото: Спасательная служба Череповца.

Под Череповцом в болоте едва не погиб мужчина. Его смогли вытащить лишь спасатели. Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября, в Югском поселении. Оь этом собщает группа ВКонтакте "Спасатели Череповца".

В дежурную часть спасательной службы Череповца поступил звонок: в болото у деревни Новинка провалился мужчина 1985 года рождения. Он переходил небольшую протоку вброд и завяз.

«Вызов поступил на пульт дежурного в 10:50. Мужчина охотился на уток на острове Красный Бор у Новинковского залива Рыбинского водохранилища. Сначала череповчанин провалился по грудь и сам успел позвонить по мобильному телефону в спасательную службу. Затем он ушел в ил по грудь, но ногами нашел какую-то твердую опору, по всей видимости, корягу. Вместе с потерпевшим был его друг, который находился в лодке, но ничем помочь он не смог, так как там была слишком топкая местность", - рассказал подробности директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

К счастью, спасатели сумели вытащить 37-летнего мужчину из болота на сушу. Медицинская помощь ему не потребовалась.