Упавший с моста подросток находится в реанимации

Подросток, который упал с Ленинградского моста в Вологде, находится в реанимации. Он был госпитализирован. Раннее сообщалось о его тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

О ЧП сообщал сайт КП-Вологда. Подростки баловались, ложились на перила. ОДин из низ не удержал равновесие и упал с высоты. Его товарищ в шоковом состоянии бегал по проезжей части, пытался позвать на помощь взрослых, но десятки машин даже не притормаживали.

Как сообщает региональный Следком, началась проверка всех обстоятельств произошедшего. ЧП случилось 3 сентября в 21:30.