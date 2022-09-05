30-летний череповчанин совершил 30 краж в детских садах и попался

Мужчина специализировался на кражах из детских садов. Он совершил более 30 преступлений. Однако, 30-летний житель Череповца был вычислен и осужден.

Мужчина выбирал время, когда дети выходили из здания на прогулку и проникал в здание. В нем не было сотрудников, но зато в группах оставались их вещи. Он воровал из сумок воспитателей деньги и банковские карты. Его довольно долго ловили полицейские: с октября 2021 по февраль 2022 года он украл более 100 тысяч рублей.

Как выяснилось, несмотря на молодость, он был бывалым вором. Ранее он уже был неоднократно судим за кражи и имеет непогашенную судимость. На суде в кражах он признался и отправился на 5,5 лет в исправительную колонию строгого режима.