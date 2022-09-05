Под Череповцом покалечились водитель и 34-летняя женщина

Под Череповцом разбилась автомашина, есть пострадавшие. Как сообщает отдел ГИБДД по Череповецкому району, ДТП случилось в 20:10 в 6 км от города. За рулем ВАЗа был череповчанин 54 лет. На скорости ВАЗ - 21099 вылетел в кювет и перевернулся. Вероятно, водитель не справился с управлением.

Кузов авто сильно деформирован, травмы получили и водитель, и пассажирка, 39-летняя жительница Череповца. Установлено, что она не была пристёгнута ремнём безопасности. Пострадавшие доставлены в медучреждение Череповца.