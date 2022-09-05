Вологодское "Динамо" проиграло владимирскому "Торпедо"

Футболисты «Динамо-Вологда» проиграли владимирскому «Торпедо» в 9-м туре Чемпионата Второй лиги группы 2.2. На неделе в матче Кубка России футболисты «Динамо-Вологда» в 1/128 финала уступил «Спартаку» из Костромы 1:3 и завершили свое выступление в этом турнире. «Торпедо-Владимир» напротив выиграл у «Знамени Труда» из Орехова-Зуева (2:0) и будет играть в третьем круге соревнований. А в Чемпионате Второй лиги, группы 2.2, вологжане свой предыдущий матч выиграли. А 4 сентября «бело-синие» уступили своим соперникам 0:2, пропустив оба мяча в самом конце матча.

"Обидно в конце матча пропустить два мяча со стандарта. Вот это конечно немножко не укладывается. По этому мы эти ошибки будем разбирать", - прокомментировал на пресс-конференции главный тренер «Динамо-Вологда» Анатолий Кортоакэ.

После этого матча команда вологжан занимает 6-7 место. В 10 туре «Динамо-Вологда» примет «Спартак» из Костромы. Матч пройдет 10 сентября.