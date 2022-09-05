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Недвижимость5 сентября 2022 6:36

В Вологде подключают к теплу социальные объекты

А жилье пока подождет
Источник:kp.ru

В Вологде с утра понедельника подключают к теплу детские сады и школы. С 5 сентября там дадут тепло до официального старта отопительного сезона. «С понедельника подключаем отопление в социальных объектах города. На улице заметно похолодало, поэтому считаем, что пора», — сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Чтобы подключить учреждения социальной сферы к теплоснабжению, директорам и заведующим нужно подать заявку в АО «Вологдагортеплосеть».

Что касается жилого фонда: по нормативам тепло в дома начнут подавать, как только среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней будет держаться на отметке менее 8 градусов выше нуля. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю днем температура будет колебаться в районе 9–12 градусов выше нуля, ночью температура опустится до 5 градусов выше нуля.