В селе Ошта Вологодской области остаются подтопленными жилые дома

Подъем воды в реках объясняли ветром в озера. Фото: Александр Зимин ВКонтакте.

Глава Вытегорского района Александр Зимин сообщил о том, что уровень воды в реках снижается. На 7 утра 4 сентября уровень в реке Ошта упал на 5 см за ночь, и в реке Челекса - на 50 см за ночь и продолжает снижаться.

Однако в зоне подтопления в селе Ошта находятся: - 9 приусадебных участков (- 2 за ночь) по улице Набережная в пойме реки Ошта; - 6 приусадебных участков (-5 за ночь) по ул. Северная в пойме реки Челекса. То есть всего остаётся в зоне подтопления 15 приусадебных участков, это на 7 меньше, чем накануне вечером.

Сутками раньше было подтоплено 36 домовладений. а второго сентября вечером - 47 домовладений за ночь. Была затоплена транзитная улица Архангельский тракт.

Оперативный штаб продолжает работу на месте, группировка сил и средств - в прежнем объёме.

В Вологодской области остается прохладная и дождливая погода. Причиной подтопления в Оште назывался ветер с озера, который не дает воде из рек уходить в Онего.