Жители Вологодского района требуют разобрать отремонтированный мост

Нет моста - плохо, есть мост - тоже. В Вологодском районе местные жители требуют разобрать отремонтированное сооружение. О курьезе рассказал портал Город Во.

Жители деревни Ярыгино, которая находится около Прилук по старой Кубенской дороге, в свое время обращались в администрацию района, чтобы отремонтировать разрушенный мост через речку Чернавку: им нужно было добираться в деревню Алексино. Да и полуразрушенный мост был небезопасным для детей и инвалидов.

«Сергей Геннадьевич, здравствуйте! Посодействуйте пожалуйста по поводу ремонта моста в деревне Ярыгино, настил весь разрушен, часть брёвен упала. Дети ездят на велосипедах, не дай Бог упадут», - так писал главе района Сергею Жестянникову один из местных жителей в программе «Заяви о проблеме».

Чиновники откликнулись на просьбы сельчан. «Жители деревень Алексино и Ярыгино неоднократно просили сделать пешеходный мостик через ручей, разделяющий два населённых пункта. Это наиболее безопасный и короткий путь в центральную усадьбу Семенково, где расположены школа, детский сад, амбулатория. Администрация района прислушалась к людям и на средства программы "Народный бюджет" сделала мост», - поняли проблему в администрации района.

Но в итоге через деревню Ярыгино потянулись пешеходы. Центральная улица деревни стала оживленной. «Они требуют мостовое сооружение демонтировать из-за увеличившегося пешеходного трафика через их деревню», - сообщили в администрации района.

Сейчас районные чиновники думают, как найти компромисс.

А в Вологде ребенок упал с Ленинградского моста на железнодорожные пути.