Вологжанка отдала сбережения и взятое в кредит мошенникам

Более 1,5 миллиона рублей подарила вологжанка мошенникам. УМВД сообщает 7 жителей региона, подавших заявление о дистанционном мошенничестве за сутки. Возможно, это только вершина айсберга. В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 49-летняя жительница Вологды. Ей позвонил работник службы безопасности банка. Затем - сотрудник правоохранительных органов.

Они убедили потерпевшую под предлогом прекращения попытки смены номера телефона, подключенного к мобильному банку, перевести 129 тыс. рублей на другой телефонный номер. Она выполнила их убедительную просьбу. Затем ее убедили оформить кредит на сумму 1,5 млн рублей и перевести данную сумму на банковские счета.

И только после выполнения всех указаний, поступивших по телефону, женщина поняла, что деньги она потеряла, что звонили ей банальные телефонные мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Вологодской области.