В Вологде ребенок упал с Ленинградского моста на железнодорожные пути

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3 сентября произошло ЧП на Ленинградском мосту в Вологде. Около 21:30 подросток 2008 года рождения упал на железнодорожные пути. Он с товарищем возвращались из центра города с другом в сторону улицы Гончарной. О ЧП сообщают вологодские сми по информации Ситуационного центра Губернатора.

ЧП запечатлела камера видеонаблюдения. По записи видно, как двое школьников шли по мосту и баловались. Так, они перегибались через перила и качались на них. Внезапно один из ребят теряет равновесие и падает вниз. Внизу находятся железнодорожные пути. К счастью, поезда там не было. Впрочем, под мостом не было и удерживающей сетки.

Известно, что школьник выжил, но доставлен в Вологодскую областную детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Он помещен в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.