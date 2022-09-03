Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2022 12:12

В Череповце прошла присяга у первокурсников Военного университета

Начали учиться в военном вузе 200 человек
Иван Чухнин

В Череповце курсанты Военного университета радиоэлектроники приняли присягу. В торжественном мероприятии поучаствовали первокурсники и их родители, командование училища, руководители и должностные лица Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, сенатор Елена Авдеева, и.о. председателя правительства области Эдуард Зайнак и мэр Череповца Вадим Германов.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, прошли сложный конкурс и стали курсантами Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники более 200 юношей из разных регионов страны.

От имени губернатора курсантов поприветствовал Эдуард Зайнак. Эдуард Зайнак также поздравил руководство и коллектив университета с присягой курсантов.

Всего за время работы военного университета из его стен выпустились свыше 15 тысяч офицеров, высококвалифицированных специалистов. Среди них - 32 генерала. Среди выпускников - один офицер, Герой Российской Федерации, более 500 человек награждены орденами СССР и РФ.