В Череповце прошла присяга у первокурсников Военного университета

В Череповце курсанты Военного университета радиоэлектроники приняли присягу. В торжественном мероприятии поучаствовали первокурсники и их родители, командование училища, руководители и должностные лица Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, сенатор Елена Авдеева, и.о. председателя правительства области Эдуард Зайнак и мэр Череповца Вадим Германов.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, прошли сложный конкурс и стали курсантами Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники более 200 юношей из разных регионов страны.

От имени губернатора курсантов поприветствовал Эдуард Зайнак. Эдуард Зайнак также поздравил руководство и коллектив университета с присягой курсантов.

Всего за время работы военного университета из его стен выпустились свыше 15 тысяч офицеров, высококвалифицированных специалистов. Среди них - 32 генерала. Среди выпускников - один офицер, Герой Российской Федерации, более 500 человек награждены орденами СССР и РФ.