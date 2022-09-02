Нюксяне спляшут в передаче Андрея Малахова "Привет, Андрей!" 3 сентября

Памяти Геннадия Заволокина будет посвящен выпуск передачи «Привет, Андрей!». В ней участвуют нюксенские плясуны. программа увидит свет 3 сентября на телеканале «Россия 1». Выпускники ансамбля «Боркунцы» из Нюксенского района снялись в передаче, посвященной основателю и ведущему передачи «Играй, гармонь!» . Заволокин бывал в Вологодской области, его передача не раз снималась в нашем регионе.

Известно, что нюксяне Алексей Семёнов и Роман Лобазов исполнят традиционные песни и пляски. Редакторы пригласили их в программу после того как увидели ролик, где участиники фольклорного ансамбля «Боркунцы» исполняют задиристые частушки.

«Они связались с нашими руководителями, но так получилось, что весь коллектив в это время был на Всероссийской фольклориаде в Чебоксарах. Были свободны только мы с Алексеем. Мы оба уже выпускники ансамбля, но по возможности продолжаем выступать. У нас в колледжах шла экзаменационная неделя, но мы, договорившись с преподавателями, согласились съездить и сняться в программе», — рассказал Роман Лобазов cultinfo.