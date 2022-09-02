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Общество2 сентября 2022 13:10

В Вологодскую область поступят 14 скорых и 16 школьных автобусов

Это поможет сократить дефицит техники в районах
Иван Чухнин

Вологодская область получит 14 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Они будут закуплены благодаря федеральной поддержке. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области. 14 современных специализированных автомобилей будут работать в сельских поселениях, поселках городского типа и малых городах. Дополнительный транспорт позволит сократить время доставки пациентов в медицинские учреждения.

Пока количество скорых и санитарных автомобилей в районах значительно уступает количеству, например, автомобилей полиции. Еще регион получит 16 школьных автобусов.