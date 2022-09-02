Устюжанин купил водительские права за 45 тысяч, но попался

Устюжанин купил водительские права и стал невыездным. Житель Великоустюгского района пошел легким путем: купил в интернете поддельное водительское удостоверение. Цена внушала уважение - 45 тысяч рублей. Но апрельским вечером его DAEWOO NEXIA в Красавино был остановлен сотрудниками ГИБДД. Стражи порядка заподозрили подделку документов...

В итоге за использование и хранение поддельного удостоверения против мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ.

Районный суд признал его виновным. Ему назначено наказание: три месяца ограничения свободы. Ему не разрешено менять место жительства и выезжать за пределы Великоустюгского муниципального района без согласия специализированного государственного органа, а также являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор, по месту жительства один раз в месяц для регистрации, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.