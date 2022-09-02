Вологжанку уволили "по соглашению сторон", но случился скандал

Опытного и грамотного специалиста из департамента здравоохранения уволили по соглашению сторон. Но не согласна дочь уволенной.

Министра здравоохранения России просят разобраться в ситуации. Открытое письмо в адрес губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко опубликовала в паблике «Онлайн Вологда» Елизавета Пчелинцева.

«Хотела бы поднять вопрос о кадровой политике в отрасли здравоохранения Вологодской области. Моя мама, Пчелинцева Светлана Валентиновна, всю жизнь проработала в медицине, многие годы – врачом, а затем – в департаменте здравоохранения области. Огромное количество людей знают Светлану Валентиновну как ответственного, сопереживающего и всегда готового помочь (нередко в ущерб себе и своей семье) человека. Проработав такой большой срок в больнице и департаменте, она имеет колоссальный опыт и является грамотным специалистом», — пишет женщина.

По словам Елизаветы Пчелинцевой, во время пандемии её мама сутками была на своём посту: работала в выходные дни, отвечала на звонки и решала проблемные вопросы даже ночью. По итогам такой работы она была отмечена благодарностью губернатора и занесена на доску почёта регионального правительства.

«После кадровых перестановок в департаменте здравоохранения Вологодской области моя мама ощутила прессинг и психологическое давление со стороны непосредственного руководителя. Весной ей было предложено уволиться по собственному желанию без объяснения причин. До сложившейся ситуации проблем со здоровьем мама не имела и впервые за 7 лет была вынуждена взять больничный лист. В июне этого года на фоне стресса ей впервые диагностировали бронхиальную астму. В августе 2022 её всё же уволили с формулировкой «По соглашению сторон». Предварительно организовав несколько показательных проверок, проведённых за одну неделю с вынесением дисциплинарных взысканий», — возмущается вологжанка.

Обратившись к Олегу Кувшинникову, Елизавета Пчелинцева попросила его выяснить настоящую причину увольнения своей матери, поскольку руководитель департамента здравоохранения Алексей Плотников, по её словам, «воздержался от комментариев по этому вопросу».

«В департаменте здравоохранения, как и во многих медицинских организациях нашей области, большой дефицит высококвалифицированных кадров. Из вышеперечисленных действий следует, что наше руководство так «ценит» сотрудников, которые всю жизнь проработали и готовы продолжать работать на благо государства и людей?», — спрашивает она.

Департамент здравоохранения Вологодской области ситуацию пока никак не прокомментировал.

"Обычная практика", - пишут бывалые.

"Бегите оттуда, работа везде есть!" - ждут медика в больницах.

А один из комментариев под постом говорит о том, что пока в регионе дефицит врачей необходимо запретить переходить в чиновники и депутаты людям с дипломами медиков, "хотя бы временно".