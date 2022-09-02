В Великом Устюге на школе установили памятную доску Алексею Ведрову

Фото: Александр Кузьмин, ВКонтакте.

В Великом Устюге в здании школы № 4 установлена памятная доска выпускнику Алексею Ведрову. Он погиб 9 июня 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Посмертно он награжден Орденом Мужества. На доске из черного мрамора начертаны даты жизни - ему так и не исполнился 21 год, и портрет.

«Он отдал свою жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге», — сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.