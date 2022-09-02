Синоптики рассказали про бабье лето на Вологодчине

Синоптики рассказали - будет ли бабье лето в ближайшие дни.

Они напомнили, что в августе средняя температура по Вологде составила +19,4 градуса, таким образом, он стал вторым самым теплым за весь период наблюдения, уступив только 1972 году (+19,5 градусов).

Но лето резко закончилось: 31 августа температура в городе достигала 22 градуса, а 1 сентября - лишь +11 градусов, местами шли сильные дожди.

Сейчас с севера поступает холодный воздух, идут дожди.

«В ближайшие выходные ночные часы значения температуры ожидаются крайне невысокими +2,+7 градусов, до заморозков, скорее всего не дойдет по причине преобладания облачной погоды. Любые, даже непродолжительные прояснения будут способствовать понижению температуры до более низких значений. В дневные часы преобладающей температурой останется +9,+12 градусов. В целом, среднесуточная температура ожидается ниже нормы на 4 градуса и будет соответствовать второй половине сентября», — рассказала ведущий синоптик ВЦГМС Ольга Рыкованова.

В начале следующей недели резких изменений в сторону тепла и солнечной погоды также ждать не приходится.