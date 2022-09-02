В Череповце хотят улучшить экологию с помощью трамваев

Череповец получит еще четыре новых трамвая/ Деньги выделит Москва. Общественный транспорт появится до конца года. Всего для обновления трамвайного парка в Череповец доставят восемь вагонов.

Это делается для снижения выбросов загрязняющих веществ от транспортной инфраструктуры и промышленных предприятий в атмосферный воздух. Как сказал вице-губернатор Виктор Рябишин, "Мы сделали это в числе первых четырех городов – участников федерального проекта «Чистый воздух». Комплексный план по городу Череповцу утвержден заместителем председателя правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко 29 июля этого года".

Обновление трамвайного парка города послужит улучшению экологической ситуации для проживания жителей города и снижению концентрации диоксида азота. Благодаря поддержке федерального правительства условия в Череповце станут более комфортными и благоприятными.

Напомним, Череповец - один из самых проблемных городов страны по выбросам в атмосферу. Около тонны грязи на каждого ителя выбрасывается в воздух в год в этом промышленном центре.