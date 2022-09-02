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Общество2 сентября 2022 8:20

На Вологодчине стартует отопительный сезон

В двух районах региона котельные заработают уже с 5 сентября
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области отмечено резкое похолодание. Коммунальщики поспешно готовятся к отопительному сезону. С 5 сентября котельные заработают в Тотемском и Великоустюгском районах. Об этом сообщили местные власти. Мэр Вологды Сергей Воропанов отметил, что социальные объекты в областной столице подключат к теплу в понедельник.

В Тотьме идут пуско-наладочные работы. Сначала обогревать начнут социальные, образовательные учреждения и больницу. Потом очередь дойдет и до жилых домов.

Синоптики завещают вологжанам в этом году теплой погоды уже не ждать. Отопительный сезон начнется, когда в течение 5 дней будет не выше 8 градусов.