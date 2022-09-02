Под Вологдой женщина на гидроцикле врезалась в камни и погибла

СУ СК России по Вологодской области

Следствием устанавливаются обстоятельства смерти женщины, погибшей в Вологодском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Вологодской области. Сейчас следователями проводится процессуальная проверка по факту смерти женщины, погибшей в результате травмирования при управлении гидроциклом.

По данным следствия, около 19 часов 26 августа 2022 года 41-летняя жительница областного центра, управляя гидроциклом на реке Большая Ельма, вблизи деревни Коробово Вологодского района, в спасательном жилете, не имея прав на его управление, допустила наезд на камни, получив травмы, не совместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

В ходе доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, будут установлены все обстоятельства, способствовавшие произошедшему.