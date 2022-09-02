Вологжанки сдавали квартиру, но ее разгромили

Две собственницы одной квартиры, расположенной в поселке Чагодощенского района, сдавали ее в пользование организации, был заключен договор.

Согласно ему наниматель был обязан содержать квартиру в чистоте и порядке, обеспечивать ее сохранность, поддерживать в надлежащем состоянии, бережно относиться к имуществу наймодателей.

Однако после расторжения договора в квартире были обнаружены повреждения и отделки и мебели. Все это было зафиксировано в акте осмотра.

И собственницы квартиры обратились в организацию за компенсацией ущерба. Но им отказали. Женщины были вынуждены заявить иск в суд.

Согласно заключению эксперта рыночная стоимость работ и материалов, необходимых для проведения ремонта и замены пострадавшего имущества (с учетом износа) составляет 121 329 рублей.

Бабаевский районный суд взыскал с ответчика в пользу истиц указанную выше сумму ущерба, кроме того оплатить проведение экспертизы – 6 000 рублей и расходы по оплате госпошлины - 3 627 рублей.

Как сообщает пресс-служба судов области, согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).