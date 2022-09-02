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Общество2 сентября 2022 7:22

Вологодская ФСБ задержала вологжанку, спонсирующую украинскую армию

Женщина хотела помочь гражданам Украины
Евдокия САХАРОВА

Вологодская ФСБ зафиксировала факт перевода денежных средств от вологжанки на счет фонда, снабжающего украинскую армию. Женщине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена».

По данным пресс-службы ФСБ, дама не осознавала противоправный характер своих действий и хотела оказать помощь гражданам Украины. Она перевела иностранную валюту на банковский счет украинского фонда «Вернись живым».

Этот фонд с 2014 года собирает деньги на нужды Вооруженных Сил Украины, в том числе укомплектование регулярных и нерегулярных воинских подразделений, в том числе летальным оружием, обучение военных снайперскому делу, артиллерийской и военно-инженерной подготовке, работе с беспилотными летательными аппаратами.