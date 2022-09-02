Вологодская ФСБ задержала вологжанку, спонсирующую украинскую армию

Вологодская ФСБ зафиксировала факт перевода денежных средств от вологжанки на счет фонда, снабжающего украинскую армию. Женщине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена».

По данным пресс-службы ФСБ, дама не осознавала противоправный характер своих действий и хотела оказать помощь гражданам Украины. Она перевела иностранную валюту на банковский счет украинского фонда «Вернись живым».

Этот фонд с 2014 года собирает деньги на нужды Вооруженных Сил Украины, в том числе укомплектование регулярных и нерегулярных воинских подразделений, в том числе летальным оружием, обучение военных снайперскому делу, артиллерийской и военно-инженерной подготовке, работе с беспилотными летательными аппаратами.