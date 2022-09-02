В Вологодской области женщину-ягодницу не могут найти в лесу

В Тотемском районе не могут найти женщину, ушедшую в лес. Она пропала 29 августа, в деревне Мосеево.

Галина Попова, 1956 г.р. была в камуфляжной куртке, темных брюках и с ведром для ягод. На утро 2 сентября она так и не была найдена. Поиски будут продолжены. 31 августа в Великоустюгском районе в поселке Сусоловка ушёл в лес и не вернулся мужчина, 1958 г.р. 1 сентября он вышел на дорогу и вернулся домой самостоятельно.

В Грязовецком районе мужчина-инвалид заплутал в кукурузном поле и провел в зеленой чаще полтора дня. Родственники жалуются на бездействие полицейских. Комментарий мы пока не получили.