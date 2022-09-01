Под Череповцом ГИБДД гонялась за школьником на "десятке"

В Череповецком районе по поселку Малечкино разъезжал несовершеннолетний водитель. Школьник признался, что учился водить играя на компьютере. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Правоохранители заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-21102 и потребовали остановиться. Однако водитель лишь прибавил газу. Погоня была короткой - у рулевого не хватало опыта тягаться с шумахерами из ГИБДД. За рулем сидел 15-летний ребенок, он вез своих друзей - таких же несовершеннолетних.

За действия мальчика ответят родители. Отец заплатит штраф за передачу управления транспортным средством лицу без водительских прав.