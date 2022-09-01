В Вологодской области производство молока выросло до 350,5 тысяч тонн

В Вологодской области надоили больше молока, чем в прошлый год. Прирост сельхозорганизаций составил +1,9% к уровню прошлого года, а фермерских хозяйств - плюс 1,3%.

Об итогах отрасли за семь месяцев подвел начальник департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов.

Как сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области, сельхозорганизации региона произвели 333,6 тысячи тонн, фермерские хозяйства - 11,1 тысячи тонн и личные подсобные хозяйства - 5,8 тысячи тонн.

Самые крупные производители - СХП «Устюгмолоко» (Великоустюгский район), Племзавод «Заря» (Грязовецкий район), ОАО «Заря» (Вологодский район), Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР и Племзавод-колхоз «Аврора» (Грязовецкий район).

На пять этих гигантов пришлось более 30% от общего объема молока, произведенного сельскохозпредприятиями.

Молочное животноводство - лидирующая отрасль в агропромышленном производстве региона.

По словам Сергея Поромонова, на производство молока за восемь месяцев 2022 года направлено более 1 миллиарда бюджетных рублей.

Любопытно, что наивысшие удои молока от коровы получают в более мелких хозяйствах. Лучшими стали: сельскохозяйственный производственный кооператив «Присухонское» (6538 кг), ООО «Монза» (6507 кг), племенной конный завод «Вологодский» (6430 кг), Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР (6395 кг) и Племенной завод «Покровское» (6312 кг).