В Череповце в детской больнице ограничили посещения из-за ковида

В Череповце с 1 сентября из-за роста заболеваемости короновирусом ограничили посещения в детской больнице. Там развернут моногоспиталь - всего 17 пациентов. Тяжелых нет, но дети поступают ежедневно.

Главврач областной детской больницы №2 пояснила: "На прошлой неделе в моногоспитале в основном были дети до года. Сейчас поступают дети постарше. Идет рост в последние две недели, среди взрослых тоже. Сейчас дети пойдут в школы, сады, все встретятся в коллективах, чтобы избежать занесения ковида в больницу, приняли решение ограничить посещение. Родителей предупредили, они отнеслись с пониманием".

В регионе, как и во всей стране, отмечен рост заболеваемости коронавирусом. По данным на 1 сентября, за минувшие сутки на Вологодчине заразились ковидом 334 человека, госпитализированы 33. Вологжанам рекомендовано носить маски в общественных местах.