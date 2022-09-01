В Вологде на улице Возрождения новый учебный год начался в новой школе

Фото со страницы губернатора

В Вологодской области учебный год начался для 334 школ, 145 тысяч школьников и 17 тысяч первоклашек. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Не обошлось и без новоселий. В областном центре начала работу новая школа на улице Возрождения -это 40 классов, всего уже было зачислено 800 учеников. 231 ребенок – первоклассник. Каждому из учащихся в стенах учреждения должно быть комфортно, для этого там созданы все условия.

В частности, в кабинетах установлено современное оборудование, в коридорах - зоны отдыха, есть большая столовая, два спортзала и актовый зал. Также создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников и мэр города побывали на торжественной линейке в школе № 26 в Вологде. Учебный год отметили новой традицией - поднятием государственного флага под гимн Российской Федерации.

Олег Кувшинников отметил: "Это дань уважения нашей великой стране, нашей Родине, элемент воспитания патриотизма у подрастающего поколения. С этой традиции будет стартовать каждая учебная неделя наших школьников. Момент волнительный и трогательный, от которого на глазах присутствующих наворачиваются слезы".

Флагштоки установили на стадионе школы, где собрались 1300 детей, родителей и педагогов. Право поднять флаги России, Вологодской области и города Вологды предоставили молодым учителям и их воспитанникам.

«Сегодня за парты школ области сядут 145 тысяч детей, в том числе 17 тысяч первоклассников. По инициативе нашего Президента этот учебный год мы начинаем с новой традиции – поднятия государственного флага под гимн Российской Федерации. Это дань уважения нашей великой стране, нашей Родине, элемент воспитания патриотизма у подрастающего поколения. С этой традиции будет стартовать каждая учебная неделя наших школьников. Момент волнительный и трогательный, от которого на глазах присутствующих наворачиваются слезы», – отметил глава региона.

Здание площадью почти шесть тысяч квадратных метров построено за 1,5 года в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Оно стало дополнительным адресом ведения образовательной деятельности существующей школы № 26. Символический ключ от школы строители передали директору, с пожеланиями мира и добра ученики старших классов выпустили в небо 26 голубей. Затем прозвучал первый символический звонок.

«Сегодня важный день для всего города и особенно для микрорайона Южный, где появилось новое образовательное учреждение. Школа оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе цифровым. Здесь есть возможность для обучения ребят разного возраста, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Впервые мы о ней заговорили на Градостроительном совете, и вот мечта воплотилась в жизнь, за что огромное спасибо нашему Президенту и, конечно, Губернатору Олегу Кувшинникову», – сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам Мэра, важно, что дети в новой школе будут учиться в одну смену. Соответствующую задачу перед регионами поставил Президент РФ, и областная столица поэтапно идет к ее выполнению. .

«Мои дети пошли в новое здание школы. Очень радостно, что в нашем микрорайоне открыли новую школу. Она большая, красивая, нам уже удалось посмотреть площадки, залы, просторные кабинеты. Мы очень счастливы, рады и благодарны за такую современную школу, это отправная точка для детей», – сказала жительница микрорайона Южный Полина Солодягина.

Олег Кувшинников отметил, что до 2024 года на Вологодчине построят еще четыре школы: две в Вологде, по одной в Череповце и в Вытегре. Будет создано около трех тысяч мест. Также продолжится ремонт и приведение в порядок существующих образовательных учреждений. В этом году к 1 сентября отремонтировано более 100 объектов образования.