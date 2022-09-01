Под Грязовцем пожилой инвалид блудил на кукурузном поле больше суток

Под Грязовцем мужчина заблудился в полях кукурузы. Грязовчанин поехал на велосипеде на кладбище через совхоз "Аврора". Дорог среди деревень нет - только через поля.

Родственники забили тревогу вечером, когда пенсионер не вернулся домой. Мужчина - инвалид по слуху, а два года назад перенес серьезный перелом, поэтому ходил плохо.

Дети заблудившегося старика полутора суток вместе с добровольцами рыскали по полям. По мнению дочери пропавшего, правоохранители особой прыти в поисках не проявляли:

"Наши правоохранительные органы в количестве двух человек, выделенные нам в помощь из Грязовца, решили ограничиться опросом сельского поселения в деревне Хорошево. Повторить проделанную работу местного участкового. В поле на поиски они так и не вышли. Ни собак, ни подкрепления, ни дронов Грязовец не имеет. Кстати, женщина, которая потерялась ранее так и не найдена. И это то же в МО Комьянское".

Отца нашли сами сыновья вечером 30 августа: "Он сидел на земле и плакал от радости". Пенсионер питался кукурузой, воды не было.Эта поездка чуть не стоила ему жизни.