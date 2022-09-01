43-летний череповчанин растратил деньги с банковской карты ребенка

В Череповце 43-летний мужчина обнаружил на улице чужую банковскую карту. Недолго думая, он пошел тратить средства с чужого счета. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Пошел исполнять мечты: купил продукты и промышленные товары, всего успев прокутить более 4 тысяч рублей. Как выяснилось, карточка принадлежала рассеянному подростку 17 лет. Хозяин карточки заметил внезапные траты и обратился в полицию.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета.