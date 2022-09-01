В Вологде призывник через суд доказал свою негодность

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В Вологды 22-летний призывник через суд доказал, что по здоровью не годен к службе в армии. Призывная комиссия посчитала молодого человека достаточно крепким, чтобы вынести тяготы и лишения, но он с таким решением был не согласен. Подробности рассказала пресс-служба судов Вологодской области.

Болезни призывника подтверждены медицинскими документами и являются основанием для присвоения категории годности к военной службе «В» и освобождения от прохождения военной службы. Военно-врачебная экспертиза заключила, что призывной комиссией в ходе медицинского освидетельствования призывника были допущены множественные нарушения. Не приняты во внимание жалобы и ранее установленные у него диагнозы, не выдано направление на медицинское обследование его в стационарных условиях в профильном отделении — неврологическом для установления окончательного диагноза и степени выраженности клинических проявлений. Чем занималась комиссия - непонятно. В регионе дефицит здоровых призывников?

Суд выяснил, что заболевание призывника соответствует степени годности к военной службе «Г» — временно не годен к военной службе.

Вологодский городской суд признал решение призывной комиссии о призыве истца на военную службу незаконным и отменил. Вологодский областной суд оставил решение без изменения.