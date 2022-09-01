В Череповце тополь пропорол лобовое стекло машины

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В Череповце гигантская ветка тополя насквозь пробила автомобиль "Шкода Карок". Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях: "Луначарского 32. Хозяин, тебя ждёт сюрприз". Сюрприз шокировал не только владельца авто, но и горожан. Дворы не кажутся теперь таким безопасным местом.

Местные жители пояснили, что спиливать деревья отказалась управляющая компания. Вероятно, можно было обойтись и стрижкой. О пострадавших официальной информации не поступало. Если бы кто сидел в машине или гулял на этом месте - такое бревно могло и убить.

В департамент ЖКХ мэрии от журналистов отправлен запрос.