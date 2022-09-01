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Общество1 сентября 2022 8:21

В Череповце зоозащитники подсчитали сколько кучек оставляют питомцы на газонах и дорожках

Они исходили из того, что на улице не убирает за собакой лишь каждый пятый владелец
Иван Чухнин
Вот такую инструкцию зоозащитники распространяют среди владельцев собак.

Вот такую инструкцию зоозащитники распространяют среди владельцев собак.

Череповчане подсчитали сколько экскрементов остается от собак на улицах города и ужаснулись. АНО «Быть человеком» при реализации проекта «Город для всех» было вынуждено подсчитать количество экскрементов на улицах и газонах, что оставляют четвероногие друзья. Они провели опрос. И получились астрономические цифры. Причем, опрос проходил среди продвинутых зоолюбителей.

«Не так давно мы проводили в группе опрос, в результате которого получилось, что каждый 5-й владелец не убирает за своим питомцем. По данным статистики в Череповце проживает 31000 собак. Если опираться на эти цифры, то получается, что от 6200 собачек экскременты ежедневно остаются лежать на улицах нашего города. Это 12400 кучек в день… 4 526 000 в год…" 4,5 миллиона кучек - это примерно по 15 на каждого жителя.

Активисты призывают хозяев собак брать с собой на прогулки пакетики и убирать за питомцами. Они отмечают, что убрать за собакой — обязанность владельца.