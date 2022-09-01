В Череповце зоозащитники подсчитали сколько кучек оставляют питомцы на газонах и дорожках

Вот такую инструкцию зоозащитники распространяют среди владельцев собак.

Череповчане подсчитали сколько экскрементов остается от собак на улицах города и ужаснулись. АНО «Быть человеком» при реализации проекта «Город для всех» было вынуждено подсчитать количество экскрементов на улицах и газонах, что оставляют четвероногие друзья. Они провели опрос. И получились астрономические цифры. Причем, опрос проходил среди продвинутых зоолюбителей.

«Не так давно мы проводили в группе опрос, в результате которого получилось, что каждый 5-й владелец не убирает за своим питомцем. По данным статистики в Череповце проживает 31000 собак. Если опираться на эти цифры, то получается, что от 6200 собачек экскременты ежедневно остаются лежать на улицах нашего города. Это 12400 кучек в день… 4 526 000 в год…" 4,5 миллиона кучек - это примерно по 15 на каждого жителя.

Активисты призывают хозяев собак брать с собой на прогулки пакетики и убирать за питомцами. Они отмечают, что убрать за собакой — обязанность владельца.