В Череповце началось голосование за депутатов Городской думы

В Череповце начались выборы - там проводится досрочное голосование по выборам в Гордуму. На выборы в Гордуму Череповца зарегистрировано 82 кандидата: 81 от парламентских партий и один самовыдвиженец.

Проголосовать можно до 10 сентября. Для желающих проголосовать достаточно придти на свой избирательный участок и написать заявление. В рабочие дни - с 16 до 20 часов, в выходные — с 10 до 14 часов.

Напомним, досрочное голосование организовано для тех, кто не сможет проголосовать 11 сентября, например, из-за отъезда. На участке предложат написать заявление с причиной досрочного голосования, выдадут бюллетени.

На участках уже размещены плакаты со сведениями о кандидатах.